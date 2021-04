Niet zo gelovig, maar wel naar de kerk

‘vier kerken en honderden brouwerijen’

De 63-jarige vicekanselier en minister van Financiën, sinds 2018, is eigenlijk jurist, maar werd partijvoorzitter van de Duitse sociaaldemocraten en was van 2011 tot 2018 burgemeester van Hamburg. Hij is getrouwd met politica Britta Ernst. Ze bleven kinderloos en wonen in Potsdam.

Scholz is technocraat bij uitstek, maar zei als Hamburgse burgervader wel eens iets over geloven. ‘Religie en verlichting hoeven niet tegenstrijdig te zijn', klonk het op 31 oktober 2017, bij de herdenking van 400 jaar Reformatie. Scholz wees erop dat voor dat jaar in Hamburg vier kerken en honderden brouwerijen waren en d..