Dawkins raakt humanistenprijs kwijt

Washington DC

De American Humanist Association zet zich onder de slogan ‘Good Without a God’ in voor een kleinere invloed van godsdienst in het Amerikaanse publieke leven. De Britse bioloog Richard Dawkins staat een militant atheïsme voor en werd onder meer bekend door zijn boek God als misvatting (2006). In 1996 kreeg Dawkins voor zijn inzet van de Amerikaanse humanisten de prijs, die sinds 1953 wordt uitgereikt. Nu hij die dus kwijt.

De Humanist Association legt niet uit welke uitspraken van Dawkins haar ontzetting precies hebben veroorzaakt. Vermoedelijk gaat het om een recente tweet van Dawkins. Op 10 april vroeg d..

