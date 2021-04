Groene droom spat uiteen: energieagentschap IEA verwacht dit jaar recordgroei CO2-uitstoot

Dat de wereld na de covidpandemie klimaatvriendelijker zou worden, zoals sommigen voorspelden, lijkt te worden gelogenstraft. Dit jaar zal de wereldeconomie en daarmee de vraag naar energie zo sterk groeien dat sprake zal zijn van de twee na snelste stijging van de CO2-uitstoot in de geschiedenis.

Het internationale energieagentschap IEA doet deze voorspelling in het dinsdag gepubliceerde vooruitzicht voor 2021. Door grootschalige vaccinatieprogramma’s en economische stimuleringspakketten zal de wereldeconomie dit jaar met 6 procent groeien, verwacht IEA. Door alle extra activiteiten in fabrieken stijgt de vraag naar energie met 4,6 procent. Daarmee wordt de krimp in coronajaar 2020 ruimschoots ‘gecompenseerd’; toen daalde de vraag naar energie wereldwijd met ongeveer 4 procent.

Doordat de opleving van de economische activiteiten voor een groot deel plaatsvindt in opkomende landen en China, zal ook het gebruik van kolen sterk stijgen, is de verwachting. Voor de opwekkin..

