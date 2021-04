Helikopter maakt eerste vlucht op andere planeet

Pasadena

De historische gebeurtenis was te volgen via een livestream van NASA. De eerste vlucht was uitgesteld vanwege de ontdekking van een technisch probleem bij een laatste test. De vluchtleiding moest op afstand nieuwe software aan boord installeren, nadat die eerst op aarde was getest.

De Ingenuity is bijna een meter hoog en weegt ongeveer twee kilo. De eerste vlucht van deze helikopter duurde in totaal 40 seconden. Na een halve minuut op drie meter hoogte landde het toestel weer.

De kleine helikopter werd eind juli gelanceerd, als bagage in het laadruim van het Marskarretje Perseverance. Samen maakten ze de oversteek van 480 miljoen kilometer naar Mars en half februari landden ze daar, in een krater met de naam Jezero. De Ingenuity kan naar verwachting ongeveer vijf keer vliegen. <