Ramadan in Indonesië en dorpshoofd rouwt om Prins Philip: 7 dagen in 7 foto’s

Chyna Whitaker, de vriendin van Daunte Wright, spreekt in Minneapolis op een persconferentie. De spanningen zijn enorm gestegen nadat de Afro-Amerikaanse Daunte Wright werd doodgeschoten door een agente.

Deze kamer zorgt er voor dat coronapatiënten hun familie en vrienden weer op een veilige manier kunnen zien en spreken. Het Cotugno-ziekenhuis in Napels installeerde deze kamer en is beperkt toegankelijk.

COVID-patiënt in Napels kan familie weer zien

Prins Philip overleed vorige week op 99-jarige leeftijd en werd afgelopen zaterdag begraven in Windsor Castle. Prins Harry en prins William liepen niet naast elkaar tijdens de uitvaart.

Drie mensen bidden voor de deuren van de Sint Antoine kerk in Haïti na de ontvoering van verschillende mensen. Zij waren op weg toen zij door de lokale bende ‘400 Mawozo’ werden overvallen en gegijzeld.

Gebed voor gegijzelde religieuzen in Haïti

Vrijdagsgebed op afstand in Jakarta

Het vrijdagsgebed tijdens de ramadan vindt plaats met afstand tot elkaar in de Istiqlal-moskee in Jakarta. Ramadan is de negende maand op de islamitische kalender.

beeld epa / Mast Irham