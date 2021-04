Bom onder hoger minimumloon

Het is onwaarschijnlijk dat miljoenen Europeanen snel een hoger minimumloon krijgen. Twee weken geleden kondigde PvdA'er Agnes Jongerius een akkoord aan tussen de grootste fracties in het Europees Parlement, de christendemocraten en de sociaaldemocraten. De christendemocraten stemmen echter niet en bloc in met dit voorstel.