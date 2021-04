Moskou

Ruim zeventig internationale prominenten hebben de Russische president Vladimir Putin opgeroepen ervoor te zorgen dat de gevangen oppositieleider Alexej Navalny goede medische zorg krijgt. De open brief is gepubliceerd in onder meer de Franse krant Le Monde. Onder de

ondertekenaars zijn de schrijver

Salman Rushdie en Abba-muzikant Björn Ulvaeus. De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. <