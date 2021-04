Xi Jinping overlegt met Macron en Merkel over klimaat

De Chinese president Xi Jinping heeft vrijdag via een videoverbinding gesproken met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel over het klimaat en inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Peking

Macron en Merkel verwelkomden in het gesprek de doelstelling van China om in 2060 volledig klimaatneutraal te zijn. Xi gaf aan nauwer samen te willen samenwerken met Frankrijk en Duitsland bij het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. Hij zei dat China en Europa met uitdagingen te maken hebben, maar dat er ook nieuwe mogelijkheden zijn op het gebied van klimaatverandering.

China behoort samen met de Verenigde Staten tot de grootste uitstoters van broeikasgassen. De meeste energie die in China wordt opgewekt, komt van steenkolencentrales. Als het land aan de ambities voor het verlagen van de uitstoot wil voldoen, zouden de meeste kolencentrales moeten sluiten, zeggen kenners. Dat zou dan moeten worden gecompenseerd door wind- en zonne-energie.

De Amerikaanse speciale klimaatgezant John Kerry is momenteel in China om te praten over nauwere samenwerking op klimaatgebied. Er staat geen ontmoeting tussen Kerry en Xi gepland. China bekritiseerde de VS vrijdag vanwege de Amerikaanse terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs in 2017 door voormalig president Donald Trump. Inmiddels doen de VS onder president Biden weer mee aan die klimaatafspraken. Volgende week vindt een virtuele klimaattop plaats die wordt georganiseerd door Biden. China-kenner Iris Pang denkt dat China en de VS op die top toenadering kunnen vinden bij de aanpak van klimaatverandering. <

klimaattop

De digitale klimaattop van het Witte Huis wordt gehouden op 22 en 23 april. Biden heeft de leiders van veertig landen uitgenodigd waaronder China, Rusland, Japan, India, Frankrijk, Brazilië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook de voorzitter van de Europese Commissie is uitgenodigd. Nederland heeft geen uitnodiging gehad.