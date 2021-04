Welke grootmacht krijgt de meeste voet aan de grond in Afrika? China, India of Rusland?

Afrika is het strijdtoneel van nieuwe grootmachten als China, India en Rusland. De economische positie van de Europese Unie aldaar wordt bedreigd. Zelfs Turkije begint met een opmars op het continent. ‘Afrika is een stuk belangrijker dan veel Europeanen denken.’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek aan de Grote Moskee in Niger in 2018. ‘We willen kansen benutten, zowel politiek als economisch.’

‘We willen kansen benutten, zowel politiek als economisch’, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) toen hij in februari in Zuid-Afrika was. Het land is voorzitter van de Afrikaanse Unie en een van de belangrijkste handelspartners van Nederland in Sub-Sahara-Afrika.

In het najaar van 2018 was Blok ook al op het continent, toen hij van Nigeria via Niger naar Tunesië reisde. Niet toevallig landen waar de EU belangen heeft om de migratie van Afrikanen naar Europa af te remmen. Zo sprak Blok in Nigeria, Niger en Tunesië over samenwerking tegen de klimaatverandering, dat ‘potentieel ontwrichtende gevolgen heeft door vluchtelingenstromen op gang te brengen’.

Het straatarme Niger ontvangt miljarden euro’s uit de EU om migranten tegen te houde..

