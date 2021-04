Regime Venezuela ‘weigert iets te doen aan duister hoofdstuk’

Ruim vijf miljoen mensen moesten noodgedwongen uit Venezuela vertrekken - alleen in Syrië is sprake van een grotere vluchtelingencrisis. Elke dag zakt het Latijns-Amerikaanse land dieper weg in een spiraal van armoede en dictatuur. ‘De wereld is ons vergeten.’

Gevluchte Venezolanen in een opvangkamp net over de grens met Colombia.

Caracas - Eindhoven

‘Voor mijn gevoel leef ik in een land dat in oorlog is.’ Het klinkt misschien als een overdreven vergelijking, zegt Luis Morales (52), inwoner van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Maar, benadrukt hij, dat is het absoluut niet. De scenario’s die zich in een oorlog voltrekken, spelen zich namelijk ook in Venezuela af.

‘Vluchtelingen, de verwoesting van basisvoorzieningen, en een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen’, somt hij op. ‘Kortom: dit land wordt verwoest.’

Venezuela is al jaren het toonbeeld van een staat die steeds dieper in de modder wegzakt. Corruptie, slecht bestuur en dalende olieprijzen hebben geleid tot een diepe humanitaire en economische crisis. De gezondheidszorg is ingestort, de werklo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .