Albert Arie was een van de laatste Joden in Egypte

Donderdag overleed een van de laatsten van een handjevol Joden die nog in Egypte wonen. Albert Arie heeft bijna de gehele Egyptische Joodse gemeenschap om zich heen zien vertrekken, maar bleef zelf in Caïro wonen.

Caïro

Het leven van Albert Arie, die donderdag op 90-jarige leeftijd overleed, wordt gekenmerkt door zijn vasthoudendheid en idealen. Hij behoorde tot een drietal prominente Joden die na de stichting van de staat Israël in 1948 weigerden daarheen te vertrekken, terwijl bijna alle Joden om hen heen dat wel deden. De drie sloten zich in Egypte aan bij het verzet tegen de Britse heerser.

In de jaren vijftig streed hij voor communistische idealen. Vanwege betrokkenheid bij de communistische partij zat hij elf jaar in de gevangenis. De vitaliteit van zijn activisme heeft Arie zijn leven lang vastgehouden. Tot aan zijn dood zette hij zich in voor het Joodse erfgoed in Egypte. ‘Ik ben Egyptenaar en blijf in mijn land’, met d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .