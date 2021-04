Hoopvol moment in de crisis

De winnende World Press Photo van 2020, die donderdag werd bekendgemaakt, staat in het teken van de coronacrisis. In Sao Paolo, Brazilië, wordt de 85-jarige Rosa Luzia Lunardi omhelst door verpleegkundige Adriana. Het was voor het eerst dat iemand Rosa weer aanraakte in vijf maanden. De foto werd in augustus gemaakt door Mads Missen, fotojournalist van het Deense dagblad Politiken. In maart gingen verpleeghuizen in Brazilië dicht en het personeel mocht bewoners niet aanraken. De jury koos als winnaar een hoopvol moment in de wereldwijde crisis. Het plastic beschermingsmateriaal in de vorm van vleugels doet aan engelen denken. <