Einde van het tijdperk 9/11

President Bidens aankondiging woensdag dat de Verenigde Staten op 11 september dit jaar – precies twintig jaar na de schokkende terroristische aanslagen op New York en Washington – weg zijn uit Afghanistan, voelt als het einde van een tijdperk.

Het OMLT (operational mentoring & liason team) ziet toe op de training en inzetbaarheid van de ANA (Afghan national army) en treedt met name op in de beruchte groene zone, het bolwerk van de vijand: taliba

Washington

Het einde namelijk van het 11 september-tijdperk, waarin de VS zich lang de enige supermacht waanden en ‘catastrofaal terrorisme’ de grootste vijand was. Inmiddels gelden beide niet langer: de VS richten zich nu op supermacht China, en terrorismebestrijding moet wedijveren met de aandacht voor groeiende conventionele én nucleaire dreigingen, de kans op weer een groot interstatelijk conflict en een reeks nieuwe, digitale gevaren.

Het kan ook goed het voorlopige einde worden van het tijdperk van nationbuilding, wederopbouwmissies waarbij een mix van militairen, diplomaten en hulpverleners probeert menselijke oases te stichten, vaak midden in de woestijn. Tegen enorme kosten, niet alleen in geld, maar ook in het ..

