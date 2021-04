Ever Given aan de ketting, Egypte wil geld zien

De Ever Given, het schip dat vorige maand vast kwam te zitten in het Suezkanaal, is aan de ketting gelegd door Egypte, dat bijna een miljard dollar wil zien van de Japanse eigenaar. Ook de bemanning zit vast. Onduidelijk is hoe de impasse te doorbreken is.

Een man zwaait met de Egyptische vlag nadat de Ever Given vlot getrokken is. Het schip blokkeerde het Suezkanaal, wat voor veel vertraging in de scheepvaart zorgde.

Caïro

Toen het meer dan 400 meter lange containerschip tijdens een zandstorm aan wal raakte in het Suezkanaal, kwamen honderden transportschepen stil te liggen. Na zes dagen lukte het, met dank aan sleepboten en een hoop baggerwerk, om het schip los te krijgen. De schade loopt in de miljarden: ongeveer 12 procent van het handelsverkeer in de wereld gaat door dit kanaal. Inmiddels is de strijd om de schadevergoedingen in volle hevigheid losgebarsten.

De beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority (SCA), wil 916 miljoen dollar, meer dan 750 miljoen euro, van Shoei Kisen Kaisha. Dit Japanse bedrijf is de eigenaar van de Ever Given. Het gaat onder meer om gemaakte kosten voor het bergen van het schip en een vergoeding voor geleden r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .