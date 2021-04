Denen sturen Syrische vluchtelingen terug

Kopenhagen

Het voornemen van de sociaaldemocratische minderheidsregering van premier Mette Frederiksen bestaat al bijna een jaar, maar het debat is dezer dagen in een stroomversnelling gekomen. De aanleiding is het verhaal van Aya Abu-Daher. Deze 19-jarige vrouw vertelde vorige week in de Deense media dat ze dit voorjaar vóór het afronden van haar middelbare school het land moet verlaten.

Inmiddels zijn er meer van zulke verhalen bekend, zoals dat van broer en zus Dania en Hussam Alysia Alexandra op Twitter. Ook zij hebben te horen gekregen dat hun verblijfsstatus in Denemarken is ingetrokken. Dania zou in juni haar schoolopleiding afronden en Hussam volgend jaar.

Binnen de Europese Unie is Denemarken een buitenbeentje, sinds ..

