Israël saboteerde nucleaire installatie, beweert Iran

De Iraanse autoriteiten hebben wraak gezworen, bericht de staatstelevisie. Het land heeft ook een verdachte op het oog. De persoon die de stroomstoring heeft veroorzaakt is geïdentificeerd, volgens plaatselijke media, maar wie dat zou zijn en waar die zich zou bevinden is niet bekendgemaakt.

Iran had het incident in Natanz eerder omschreven als nucleair terrorisme. In de installatie wordt uranium verrijkt. Er bestaat nog onduidelijkheid over wat er precies is voorgevallen, maar volgens bronnen van de Amerikaanse krant The New York Times heeft een explosie er grote schade aangericht. Volgens ingewijden kan het negen maanden duren voordat de productie wordt hervat.

Israëlische media hebben op basis van anonieme bronnen bericht dat inlichtingendienst Mossad de installatie heeft gesaboteerd. De Israëlische autoriteiten hebben dat niet bevestigd, maar Iran weet zeker dat Jeruzalem achter het incident zit.