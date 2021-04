Piepklein Grieks dagblad maakt nog altijd verschil

De Griekse gemeenschap in Istanbul wordt steeds kleiner. Toch hebben de 1800 Grieken in de Turkse miljoenenstad nog een eigen dagblad. ‘Niemand leeft, niemand sterft zonder Apoyevmatini’, is het motto.

Istanbul

Mihail Vasiliadis (81) en zoon Minas Vasiliadis (37) turen naar de Griekse letters op het computerscherm. In dit kleine kamertje in Istanbul, omringd door stapels vergeelde kranten, wordt de op één na oudste krant van Turkije gemaakt. Apoyevmatini – ‘middag’ in het Grieks – bestaat sinds 1925 en is de tweede krant die opgericht werd in de Republiek Turkije. Maar het aantal Grieken in Istanbul daalt steeds verder, en daarmee ook het aantal abonnees.

archief

Apoyevmatini mag dan geen hoge oplage hebben, toch is het een belangrijke krant voor Istanbul, vertelt uitgever Mihail Vasiliadis (81). ‘Het is een archief, de krant vertelt de geschiedenis van de Griekse gemeenschap in Istanbu..

