Prins Philip wordt zaterdag begraven

Londen

De uitvaartdienst vindt plaats in St George’s Chapel in Windsor Castle. Voorafgaand aan de dienst zal er in het hele Verenigd Koninkrijk een minuut stilte worden gehouden. Koningin Elizabeth heeft een periode van nationale rouw afgekondigd tot aan de uitvaart. De koninklijke familie zelf zal een rouwperiode van twee weken in acht nemen.

Het wordt geen staatsbegrafenis. Het publiek krijgt geen toegang. In totaal zullen dertig gasten aanwezig zijn, in lijn met de Britse coronamaatregelen. Buckingham Palace benadrukt dat aanwezigen tijdens de dienst de maatregelen zullen naleven, wat betekent dat de koninklijke familie mondmaskers zal dragen. Ook is bevestigd dat prins Harry, de kleinzoon van Philip, aanwezig zal zijn bij de begrafenis. Zijn vrouw Meghan Markle, die momenteel in verwachting is van hun tweede kind, blijft in de Verenigde Staten. Haar arts zou haar geadviseerd hebben niet te reizen.

Op de vraag hoe koningin Elizabeth omgaat met het overlijden van haar man, laat een woordvoerder van het paleis weten dat de hele familie rouwt om de dood van prins Philip.

Prins Philip is vrijdag op 99-jarige leeftijd overleden.