Doodstraf 19 activisten in Myanmar

Naypyidaw

De veroordeelden werden door een militaire rechtbank schuldig bevonden aan diefstal en moord. Twee van hen werden opgepakt in NoordOkkalapa in de regio Yangon. In het gebied geldt een noodtoestand, waardoor iedereen die er wordt gearresteerd automatisch door een militair tribunaal wordt berecht. Zeventien anderen waren niet bij de zitting aanwezig, omdat ze nog op de vlucht zijn.

Hoewel de doodstraf in Myanmar is toegestaan, is de laatste keer dat iemand werd geëxecuteerd meer dan dertig jaar geleden. ‘Het laat zien dat de junta bereid is terug te keren naar een tijd waarin Myanmar mensen de doodstraf oplegde', zegt Phil Robertson van de Aziatische afdeling van Human Rights Watch. Volgens hem is het doel van het leger om demonstranten af te schrikken de straat op te gaan. <