Franse boeren vrezen voor oogst na vorst

Na een reeks nachten met strenge vorst vrezen veel Franse wijnbouwers en fruittelers voor hun oogst. De omvang van de schade wordt momenteel vastgesteld, zei de Franse premier Jean Castex tijdens een bezoek aan getroffen boeren in Colombier-le-Cardinal in de zuidelijke regio Ardèche. Hij beloofde extra financiële steun, nadat zijn landbouwminister al hulp uit een rampenpot voor de landbouw had aangekondigd.

Honderden boerderijen zijn getroffen. Wijnbouwers in de Bourgogne of in het Rhônedal verwachten een vrijwel volledig mislukte oogst. Zo spreekt een wijnboer in het departement Landes van minstens 90 procent verlies.

Na vrij milde en lenteachtige temperaturen eind maart, daalde het kwik een reeks nachten tot onder nul. Boeren stookten onder meer vuurtjes of staken kaarsen aan in hun velden om hun wijnstokken tegen de vorst te beschermen. De Franse president Emmanuel Macron betuigde zijn solidariteit met de getroffen boeren op Twitter: ‘Wij staan aan jullie zijde en zullen dat ook blijven.'