Politie Pakistan pakt christelijke zusters op

Islamabad

De zusters, die in een lokaal ziekenhuis werken, werden door hun collega's van godslastering beschuldigd omdat ze een sticker met een islamitische inscriptie hadden verwijderd van een kast. Het bestuur van het ziekenhuis liet een onderzoek uitvoeren en nadat de zusters schuldig waren bevonden, werd de politie ingeschakeld.

Een woordvoerder van de politie heeft de arrestatie van beide zusters bevestigd, wat tot protesten leidde. Godslastering ligt erg gevoelig in Pakistan. In sommige gevallen worden mensen die ervan worden beschuldigd neergeschoten, levend verbrand of doodgeknuppeld door burgerwachten van moslims. Vorig jaar werd een Pakistaans-Amerikaanse man die het Ahmadiyya-geloof aanhing doodgeschoten tijdens zijn rechtszaak. In 2018 vonden er grootschalige protesten plaats in het land toen een christelijke vrouw, die in 2010 werd veroordeeld tot de doodstraf wegens godslastering, werd vrijgesproken. De zaak van Asia Bibi kreeg wereldwijd aandacht. In 2011 werd een gouverneur uit Punjab vermoord omdat hij de godslasteringswetten wilde hervormen. <