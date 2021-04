'Behandeling Navalny is foltering'

Hoe de Russische oppositieleider Alexei Navalny in gevangenschap wordt behandeld staat gelijk aan ‘gerichte foltering'. Dat stelt het Buitenlandcomité van de Duitse Bondsdag in een brief aan Navalny, die onlangs in hongerstaking is gegaan.

Berlijn

‘Wij beschouwen de behandeling van uzelf als gerichte foltering en daarom in strijd met het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing', aldus het comité, dat de koers van het Duitse buitenlandbeleid overziet.

Volgens zijn advocaten gaat de gezondheid van Navalny snel achteruit. Hij zou geen gevoel meer hebben in zijn handen. De oppositieleider is al een week in hongerstaking om medische behandeling af te dwingen. Hij klaagde eerder over onder meer zware rugpijn.

Navalny zou al 13 kilo afgevallen zijn sinds hij vorige maand gevangen werd gezet, zegt zijn advocatenteam. Ze eisen dat hij wordt overgebracht naar een ziekenhuis, maar volgens het Kremlin komt hij niet in aanmerking voor een speciale behandeling. Het Duitse comité zegt Navalny te steunen en vindt dat zijn zaak op Europees niveau onderzocht moet worden.

Navalny zit een celstraf van 2,5 jaar uit. De prominente criticus van de Russische president Vladimir Putin zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude. Hij werd in februari aangehouden na terugkeer uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging met een zenuwgif. <