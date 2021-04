In Pakistan treft corona ook de jonge kinderen hard. ‘Een hele generatie loopt onderwijs mis’

Tijdens de derde coronagolf in Pakistan zijn al bijna twintigduizend jonge kinderen besmet. Veertig van hen stierven aan de ziekte. Kinderen blijken minder immuun te zijn voor de nieuwe mutatie van het virus. Vaccins zijn er nauwelijks en een hele generatie is al een jaar lang verstoken van onderwijs: dichte scholen, geen internet.

In Pakistan is 60 procent van de bevolking jonger dan 26 jaar.

Islamabad

Elina van zeven is met haar moeder Samia al een week in quarantaine sinds bij haar corona werd vastgesteld. Haar moeder begrijpt er niets van. Sinds het virus in Pakistan uitbrak, is Elina nauwelijks buiten het hek van hun huis geweest. Ze vermoedt dat een van haar bedienden de ziekte heeft meegebracht. Voor haar slaapkamerdeur zit Ayan, het tweelingbroertje van Elina, hard te huilen. Hij mag zijn zusje en moeder niet zien. Zijn vader is naar zijn werk. De bedienden moeten bij hem uit de buurt blijven. ‘Elina, waarom kom je niet spelen? Mama, ik ben zo alleen’, schreeuwt de kleine jongen.

Elina is een van de twintigduizend Pakistaanse kinderen onder de 18 jaar met corona. Gelukkig zijn haar symptomen van milde aard. In een zieken..

