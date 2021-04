Kate the Great is de vorstin van het vlotte vaccineren die Groot-Brittannië in rap tempo beschermt tegen corona

Niet een ministerie vol ambtenaren, maar een durfkapitalist werd in Groot-Brittannië aan het werk gezet om de inenting van de bevolking in goede banen te leiden. ‘Als je 58 mensen in de cc zet, weet je dat je niet snel zult kunnen beslissen’, aldus Kate Bingham.

Kate Bingham: 'In crisistijd is er geen ruimte voor een overlegcultuur.'

‘Als je iets gezegd wilt hebben’, merkte Margaret Thatcher eens op, ‘dan vraag je een man. Als je iets gedaan wilt krijgen, heb je een vrouw nodig.’ Boris Johnson, die dingen mooi kan zeggen, volgde dit advies al dan niet bewust op toen hij vorig jaar mei Kate Bingham benaderde om coronavaccins in te slaan. ‘We hebben je nodig om het sterven te stoppen’, kreeg ze te horen van de premier.

Het was een opmerkelijke beslissing. Normaal gesproken zou het ministerie van Volksgezondheid met deze speurtocht zijn belast, maar Johnsons toenmalige top-adviseur Dominic Cummings had weinig vertrouwen in de ambtenarij, zeker in tijden van crisis. Er moest iemand aan het roer van de Vaccine Taskforce komen met ruime ervaring in het doen van investeringe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .