AstraZeneca op transport naar 100 lagelonenlanden

Een Ivoriaanse politieman krijgt het AstraZeneca-vaccin. Covax leverde als eerste vaccins aan Ivoorkust. In Afrika worden aan vijftig landen vaccins verstrekt door Covax.

Genève

Terwijl westerse landen AstraZeneca in de ban doen of alleen nog ouderen ermee vaccineren, zijn miljoenen vaccins op weg naar ontwikkelingslanden. Covax liet donderdag weten dat in hun risicoanalyse ‘de voordelen opwegen tegen de nadelen’.

vaccinatieprogramma

Covax is in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie en de internationale vaccinatie-alliantie Gavi om vaccins te leveren aan landen die niet de middelen hebben om massa's vaccins aan te schaffen. Unicef helpt bij het opzetten van het vaccinatieprogramma. Zeker vijftig Afrikaanse landen doen eraan mee.

In Afrika staat de teller momenteel op ruim vier m..

