Splitscreen-werkelijkheid in Israël

De ene dag vol politiek drama na de andere, dat is hoe deze week in Israël is beleefd. Het maakte president Rivlin voor het eerst bang voor de toekomst van zijn land.

Jeruzalem

De Israëlische media wisten werkelijk niet waar ze het eerst of het laatst moesten kijken, deze week. Naar president Rivlin die met een uitgesproken afkeer demissionair premier Netanyahu weer moest aanwijzen als formateur, of naar die premier zelf terwijl deze in de rechtbank stond waar de ene na de andere explosieve onthulling plaatsvond. Dat terwijl Israëlische mijnen ontploften tegen een Iraans schip voor de kust van Djibouti en drie pro-Iraanse militieleden werden gedood door een Israëlische aanval op een basis bij de Syrische hoofdstad Damascus. De splitscreen-oplossing van meerdere Israëlische tv-zenders waarbij ze verschillende scènes tegelijk lieten zien en bespraken, was een symbool van de ver..

