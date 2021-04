Bosniërs eisen dat hun overheid aftreedt om het falende, of uitblijvende, coronabeleid

In Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina, gingen afgelopen week ongeveer 3000 mensen de straat op. Ze protesteren tegen een falend coronabeleid en eisen het aftreden van hun overheid. ‘Dit protest gaat over alles wat we de laatste 25 jaar als land hebben meegemaakt.’

Sarajevo

‘Kom naar buiten! Jullie zijn Game over. De moordenaars moeten aftreden!’ De leuzen die de demonstranten scanderen wanneer ze voor het federale overheidsgebouw staan, zijn niet mals. Maar de politici in het gebouw geven geen gehoor. Bosniërs zijn helemaal klaar met het falende, of misschien wel uitblijvende, coronabeleid van hun overheid. De afgelopen weken is in Bosnië en Herzegovina het aantal coronabesmettingen en -doden in rap tempo gestegen. Het land staat inmiddels op plek drie van de wereld als het gaat om het aantal doden per miljoen inwoners. Alleen Tsjechië en Hongarije zijn er slechter aan toe.

‘Door complete incompetentie, corruptie en onwil op alle politieke niveaus, zijn meer dan 6000 levens verloren gegaan’, zegt Ai..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .