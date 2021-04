In memoriam Prins Philip (99): Een minzame, soms wat botte man

Prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk, is vrijdagochtend overleden. Philip is 99 jaar geworden.

Londen

De beslissende dag in het leven van prins Philip was 20 november 1947, toen hij trouwde met Elizabeth, de Britse troonopvolgster. Ruim vier jaar later, op 5 februari 1952, overleed Elizabeths vader, George VI, en werd Elizabeth koningin. Geen enkele vorst uit de Britse geschiedenis regeerde zo lang als Elizabeth. Al die tijd was Philip de man naast en achter zijn echtgenote.

Philip was gevraagd als begeleider van Elizabeth, omdat hij in de verte familie was. Allebei waren ze verre nazaten van koningin Victoria. Zij regeerde van 1837 tot 1901 over het Verenigd Koninkrijk regeerde en had negen kinderen, die bijna allemaal met een Europese prins of prinses trouwden. Victoria was de betovergrootmoeder van Elizabeth en van Phil..

