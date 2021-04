Kruitvat Noord-Ierland komt tot uitbarsting

Al bijna een week op rij zijn er hevige protesten in verschillende Noord-Ierse steden. Ze worden gevoed door spanningen tussen pro-Britse Noord-Ieren en nationalisten. Ondanks oproepen tot kalmte door de politieke leiders, was het donderdagavond opnieuw onrustig in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast.

Belfast

Bakstenen en molotovcocktails vlogen woensdagavond over de vredesmuur in het noordwesten van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Aanvankelijk kwamen ze vanuit de kant waar de pro-Britse unionisten wonen, maar later werd het vuur beantwoord door de pro-Ierse nationalisten. In de nabijgelegen Shankill Road brandde een dubbeldeksbus uit, na te zijn gekaapt en in de fik gezet door unionistische jongeren. Het geweld riep herinneringen op aan The Troubles, de onlusten die Noord-Ierland drie decennia lang hebben geplaagd.

Het was de zesde achtereenvolgende nacht waarin het misging. Op Goede Vrijdag begon de unionistische opstand in het zuiden van Belfast, dat niet bekendstaat als brandhaard. Daarna sloeg het over naar andere steden, waarond..

