Zorg over Navalny’s overlevingskans

Na een maand in een van de beruchtste strafkampen is duidelijk dat de Russische autoriteiten de gevangenschap van oppositieleider Aleksej Navalny zo zwaar mogelijk proberen te maken. Gevreesd wordt dat hij zijn straf van 2,5 jaar niet zal overleven.

Moskou

Sinds enkele dagen geurt het naar gebakken kip in een van de barakken van strafkolonie IK-2. De kaalgeschoren gevangenen smullen van het plotseling verschenen vlees en van warme broden, zo schrijft een van de gedetineerden in een bericht vanuit de strafkolonie. Zelf eet Aleksej Navalny niet mee: hij is in hongerstaking. En dat is volgens hem precies de reden voor de verschijning van de lekker geurende gebakken kip in de barak.

Een ander pesterijtje van de cipiers: zoete snoepjes verstoppen in de zakken van de kleding van de man die volgens zijn advocaten al dertien kilo verloren is in de strafkolonie.

