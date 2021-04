‘Gezondheid van Navalny achteruit’

Moskou

De gezondheid van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny holt achteruit. Hij heeft geen gevoel meer in zijn handen, zeggen zijn advocaten, die hem woensdag bezochten in het strafkamp waar hij vastzit. Navalny is al een week in hongerstaking om medische behandeling af te dwingen. Hij klaagde eerder over onder meer zware rugpijn. Volgens zijn advocaten is Navalny al 13 kilo afgevallen sinds hij vorige maand gevangen werd gezet. Ze eisen dat hij wordt overgebracht naar een ziekenhuis, maar volgens het Kremlin komt Navalny niet in aanmerking voor een speciale behandeling. <