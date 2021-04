Doodstraf voor twee Oeigoeren in Xinjiang

Twee Oeigoerse oud-regeringsfunctionarissen in de provincie Xinjiang zijn door een Chinese rechtbank ter dood veroordeeld wegens separatisme. China ligt in toenemende mate onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in de noordwestelijke regio, waar een islamitische minderheid woont die door het communistische regime in Peking wordt onderdrukt.

Peking

Shirzat Bawudun, het voormalige hoofd van het ministerie van Justitie van de provincie Xinjiang, kreeg de doodstraf met twee jaar uitstel van executie op beschuldiging van ‘het verdelen van het land', is te lezen op een website van de regionale overheid. Bawudun zou hebben samengezworen met een terreurgroep, steekpenningen hebben aangenomen en zich aan separatistische activiteiten schuldig hebben gemaakt, zei de vicevoorzitter van de rechtbank in een persconferentie.

Bawudun werd schuldig bevonden aan samenwerken met de jihadistische groepering ETIM, door de VN geclassificeerd als een terreurgroep. De samenwerking zou zijn begonnen nadat de oud-functionaris in 2003 een van de kopstukken had ontmoet, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De Verenigde Staten haalden ETIM in november van de landelijke terreurlijst omdat er geen tekenen zouden zijn dat de groepering nog bestaat. Bawudun is volgens Xinhua ook veroordeeld vanwege het verschaffen van informatie aan ‘buitenlandse mogendheden’ en ‘illegale religieuze activiteiten op de bruiloft van zijn dochter'.

De tweede terdoodveroordeelde is Sattar Sawutm, de voormalige topambtenaar van het ministerie van Onderwijs van de provincie Xinjiang. Hij zou etnisch separatisme, geweld, terrorisme en religieus extremisme onderdeel hebben gemaakt van schoolboeken in de Oeigoerse taal, aldus de autoriteiten. Volgens de rechtbank hebben die schoolboeken ertoe geleid dat meerdere mensen besloten deel te nemen aan de rellen in de Oeigoerse hoofdstad Ürümqi, waarbij in 2009 minstens 200 doden vielen.

Mensenrechtenorganisaties vermoeden dat er minstens een miljoen Oeigoeren en leden van andere islamitische minderheden in Xinjiang in concentratiekampen gevangen gehouden worden. Kampen die door Peking als heropvoedingskampen worden betiteld. Data over doodstraffen in China zijn geheim. <