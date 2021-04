In Kenia is een ernstig tekort aan hiv-medicijnen: ‘Mensen sprokkelen nu aidsremmers’

Gezondheidswerkers Grace Muthoni en Zipporah Wangui maken zich boos over het tekort aan hiv-medicijnen. ‘De medicijnen komen in doses van negentig stuks. Nu worden die pakjes verdeeld over tien mensen, zodat iedereen weer een week kan overleven.’

Nairobi

De politieke impasse tussen Amerika en Kenia heeft grote gevolgen voor de gemiddelde Keniaan die leeft met een hiv-diagnose. En dat zijn er zeker 1,5 miljoen. De medicatie wordt momenteel gerantsoeneerd. Waar normaal gesproken mensen met hiv voor drie of zelfs zes maanden hun medicatie konden ophalen bij een gezondheidscentrum, is dat nu voor maar één week.

‘De medicijnen komen in doses van negentig stuks. Nu worden die pakjes verdeeld over tien mensen, zodat iedereen weer een week kan overleven’, zegt Grace Muthoni. Maar dat is als je geluk hebt, want Muthoni schudt zo meerdere voorbeelden uit haar mouw van mensen die werden weggestuurd bij een gezondheidscentrum omdat er geen medicijnen meer waren. ‘Deze mensen moeten dan zelf ma..

