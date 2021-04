De Flying Frenchman zit iedereen achter de vodden voor drie miljard vaccins

Brussel

Breton (66) is de enige leverancier van positief coronanieuws deze dagen. Zelfs Nederland – traditioneel geen fan van Franse politici – is enthousiast over de Tour de l’Europe van Breton. De Fransman is zo overtuigd van zijn vaccinmissie, dat hij de lidstaten nu al waarschuwt: straks zwemmen jullie in de vaccins, zorg ervoor dat ze in de armen van de burger belanden!

‘Wie is Thierry?’ vroegen Commissie-ambtenaren zich af toen Breton in het najaar van 2019 aantrad als commissaris. Een Frans politicus (hij was minister voor Economie, Financiën en Industrie 2005-2007), met stevige ondernemerswortels (baas van France Telecom, Thomson Multimedia, Atos). Een ‘zwaargewicht’ volgens de Fransen, zijn collega Margrethe Vestager (Concurrentie..

