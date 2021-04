Wellington

Mensen die tussen Nieuw-Zeeland en Australië reizen hoeven vanaf 19 april niet meer in quarantaine na aankomst. Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland zei dinsdag dat vanaf die datum de reisbubbel tussen de twee landen in zal gaan. Mensen met verkoudheidssymptomen mogen niet tussen de landen reizen. Ook mag de reiziger in de veertien dagen voor vertrek geen positieve coronatestuitslag hebben gehad. <