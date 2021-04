Politie arresteert aanhangers en arts Navalny bij strafkamp

Pokrov

De aanhangers verlangden informatie over de toestand van Navalny, die in hongerstaking is gegaan uit protest omdat hij geen goede zorg kreeg. Volgens een advocaat van de activist heeft die al vijf kilo verloren sinds hij vanaf 31 maart weigert te eten. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep president Vladimir Putin op zijn prominente tegenstander niet te laten sterven.

De beveiliging bij de strafkolonie ten oosten van Moskou waar Navalny wordt vastgehouden, is inmiddels opgevoerd.

Er kwam een controlepost voor de poort van het complex in Pokrov. De politie blokkeerde daarnaast de weg met een metalen barricade. De parkeerplaats mag alleen nog worden gebruikt door medewerkers van de gevangenis.

Een Russische krant berichtte eerder dat Navalny was overgebracht naar de ziekenboeg van het strafkamp. Hij had een hoge temperatuur en een vervelende hoest en zou ook zijn getest op het coronavirus. De 44-jarige gevangene, die vorig jaar nog was vergiftigd, had eerder al geklaagd over felle pijn in de rug en gevoelloze benen. <