Burgeroorlog dreigt in Myanmar

De voortdurende aanvallen op de oppositie en bombardementen op etnische minderheden in Myanmar (Birma) hebben tienduizenden burgers op de vlucht gejaagd. Het geweld dreigt te ontaarden in een burgeroorlog.

Karen – Yangon

Ondanks een eenzijdig afgekondigde wapenstilstand door de militaire junta, gaat het Birmese leger door met luchtaanvallen en mortierbeschietingen op dorpen van etnische minderheden, met name in het noorden van de Karen-deelstaat. Alleen in dat gebied zijn inmiddels al ruim 20.000 burgers op de vlucht geslagen, zo meldt de christelijke hulporganisatie Free Burma Rangers (FBR) in een aantal Whatsappberichten aan deze krant. ‘De luchtaanvallen zijn de eerste in twintig jaar en voor zover we weten, worden er nu voor het eerst ook ‘s nachts luchtaanvallen uitgevoerd. Dat betekent dat het Birmese leger zijn kennis, capacite..

