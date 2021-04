Boskalis gaat stuurloos schip voor kust Noorwegen bergen

Den Haag

Zo spoedig mogelijk wordt een bergingsteam per helikopter aan boord van het verlaten schip gebracht. Ook wordt een zware zeesleper naar het op drift geraakte schip gebracht, zegt een woordvoerder van Boskalis. Het bedrijf was vorige week betrokken bij de succesvolle bergingsoperatie in het Suezkanaal.

Het schip raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De bemanning werd van boord gehaald. De Eemslift Hendrika, eigendom van rederij Amasus Shipping in Delfzijl, was vanuit het Duitse Bremerhaven op weg naar de Noorse havenplaats Kolvereid.

Volgens het hoofd van de bergingsoperatie namens de Noorse kustwacht, Hans Petter Mortensholm, moet alles op alles worden gezet om het schip van de ondergang te redden, aangezien er 350 kubieke meter zware stookolie en 70 kubieke meter diesel aan boord is. Dat kan problemen voor het milieu opleveren. <