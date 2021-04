Arrestaties in Jordanië na ‘complot tegen de koning’

Amman

In een videoboodschap die Hamza zaterdag naar de BBC stuurde, ontkent hij dat hij betrokken was bij een complot tegen de koning. Wel hekelde hij de corruptie, de incompetentie en de onvrijheid in zijn land. ‘Zelfs de minste kritiek op het beleid leidt tot arrestatie en mishandeling door de veiligheidsdiensten, en het punt is bereikt waarop niemand meer kan spreken of zijn mening geven zonder te worden gepest, gearresteerd, lastiggevallen en bedreigd’, aldus Hamza.

Het Jordaanse leger ontkende dat Hamza huisarrest heeft gekregen. Volgens een woordvoerder zou hem slechts zijn verzocht te stoppen met activiteiten die ‘de veiligheid en stabiliteit van Jordanië’ bedreigen.

politieke onrust

De ingreep van de Jord..

