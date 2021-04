Turkse admiraals vast na kritiek op plan Erdogan

Tien gepensioneerde admiraals zijn in Turkije opgepakt nadat ze samen met bijna honderd andere oud-marineofficieren hadden geklaagd over een bouwproject van de regering van president Erdogan.

Istanbul

Een regeringswoordvoerder zei dat de open brief van de oud-officieren een militaire dreiging inhoudt tegen de gekozen burgerregering en doet denken aan tijden dat er militaire staatsgrepen in het land werden gepleegd. Het is volgens de aanklagers ‘een samenzwering tegen de constitutionele orde'.

De politie heeft nog eens vier oud-officieren gesommeerd zich op een bureau te melden, maar ze zijn vanwege hun leeftijd niet gearresteerd. In een verklaring keren 104 voormalige hoge officieren van de Turkse marine zich tegen het regeringsplan. Dat betekent volgens hen een feitelijke terugtrekking uit het Verdrag van Montreux (1936), een internationale regeling van de scheepvaart in de Bosporus en de Dardanellen. Erdogan vindt dat de ex-militairen te ver gaan met hun vrijheid van meningsuiting. Volgens hem hinten ze met hun verklaring op een staatsgreep. <