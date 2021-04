Pristina

Vjosa Osmani is de nieuwe president van Kosovo. Ze werd zondag in Pristina door het parlement gekozen als staatshoofd op voorstel van regeringspartij Vetevendosje van premier Albin Kurti. De 38-jarige Osmani kreeg 71 stemmen, een ruime meerderheid in de volksvertegenwoordiging die 120 leden telt. Elf stemmen waren ongeldig. <