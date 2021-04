Conflict in Oost-Oekraïne laait op

De escalatie van het geweld in Oost-Oekraïne en de Russische troepenopbouw langs de grens zorgen voor oplopende spanning in de regio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vreest dat het vredesproces ‘honderd stappen wordt teruggegooid’.

Moskou

Gevechten tussen het Oekraïense leger en de door Rusland gesteunde separatisten nemen toe in Oost-Oekraïne. Vorige week kwamen er vier Oekraïense soldaten om bij een urenlang gevecht. De Oekraïense president Zelensky en de Russische president Vladimir Putin zijn, met bemiddeling van Frankrijk en Duitsland, in onderhandeling om na zeven jaar een eind te maken aan de loopgravenoorlog. Een broos akkoord over een wapenstilstand zorgde ervoor dat het in 2020 iets stiller werd aan het front. Maar de hoop op vrede is in de afgelopen weken vervlogen.

Oekraïne probeert nu de internationale gemeenschap wakker te schudden. Zelensky waarschuwde vorige week voor een Russische troepenopbouw aan de grens en op de Krim &nda..

