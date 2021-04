Grensregeling na brexit leidt tot paasrellen in Noord-Ierland

In Noord-Ierland zijn in het paasweekeinde tijdens rellen enkele tientallen politieagenten gewond geraakt. Pro-Britse demonstranten die zich tegen de brexit-regeling voor Noord-Ierland keren, staken een aantal avonden achter elkaar onder meer auto’s in brand.

Schade na rellen Newtownabbey, ten noorden van Belfast, in Noord-Ierland op 3 april.

Eerder waren in steden als Londonderry, Newtownabbey en Carrickfergus auto’s in brand gestoken. De politie spreekt van ‘georkestreerde aanvallen’ op agenten, waarbij ook veel pubers waren betrokken.

In diverse zogenoemde loyalistische gebieden, waar Noord-Ieren wonen die eisen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk, werden op zeker drie achtereenvolgende avonden door gemaskerde mannen benzinebommen en stenen naar agenten gegooid.

