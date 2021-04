Süddeutsche Zeitung over Omtzigt-affaire: ‘Onherstelbare schade voor Rutte’

München

Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat Rutte zelf beseft dat hij geen regeringsleider kan blijven, aldus Kirchner in zijn commentaar. Dat er in een formatieproces geheime afspraken worden gemaakt, en dat je probeert ‘notoire onruststokers de woestijn in te sturen’, hoort bij de politiek, zegt hij naar aanleiding van de Omtzigt-affaire. Je moet er alleen niet op betrapt worden. En als je er toch op betrapt wordt, moet je het niet ontkennen. ‘In geen geval mag je met een koude glimlach tegen het parlement en het publiek liegen. Dat is precies wat er in Nederland is gebeurd’, analyseert hij na het debat van vorige week donderdag.

VVD-leider Mark Rutte zei tegen de NOS dat hij in een gesprek met de verkenners niet over Piete..

