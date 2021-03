Orbán, Morawiecki en Salvini willen snel een Europees rechts-nationalistisch front

Brussel

Er is ‘iets nieuws nodig’, vindt Matteo Salvini, de man die als minister van Binnenlandse Zaken naam maakte met het weigeren van op zee ronddobberende Afrikaanse asielzoekers. De Europese Unie ‘is niet in staat te reageren op de behoeften van 2021’, schreef de Italiaan vorige week in een verklaring, vooruitlopend op het overleg donderdag met Viktor Orbán en Mateusz Morawiecki.

Salvini loopt graag hard van stapel. Hij heeft al overleg gehad met de Poolse regering en vorige week ontmoette hij de Hongaarse consul-generaal in Milaan. En donderdag is er op verzoek van premier Orbán het gesprek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest over een rechts-nationalistisch front. Op de agenda staat van alles, van gezondheid tot economische groei.

Maa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .