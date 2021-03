In Mozambique ligt strand Palma bezaaid met lijken

Pemba

Al dagenlang voert de lokale terroristische organisatie al-Shabaab een aanval uit op Palma, een havenstad in het noorden van Mozambique. Inwoners vluchten naar het strand in de hoop dat een boot hen oppikt of vluchten te voet de bossen in. De militanten zijn nog steeds in de stad aanwezig, laten diverse media weten. Palma staat bekend om het grote gasveld – 143 vierkante kilometer – dat in 2011 voor de kust is ontdekt. De afgelopen vier jaar worden de stad en de provincie Cabo Delgado geteisterd door terroristen die mensen willekeurig afslachten. De Verenigde Naties schatten dat 670.000 mensen op de vlucht zijn geslagen voor het aanhoudende geweld.

De aanval begon vorige week woensdag en lijkt ingezet door een goed georga..

