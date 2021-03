Schip in Suezkanaal los, vaarverkeer komt op gang

Het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip Ever Given is los. In de loop van maandag kwam het schip in beweging en werd het weggesleept . Ook de rest van het scheepvaartverkeer kwam weer op gang.

Een Egyptische vrouw maakt een foto van de Ever Given, die maandag weer vlotgetrokken werd.

Suez

De Ever Given was vorige week dinsdag in een zandstorm overdwars in het zuidelijke deel van het Suezkanaal komen te liggen. Het schip, eigendom van een Japanse reder maar varend in dienst van een Taiwanees bedrijf, behoort tot de grootste containerschepen ter wereld met een lengte van 400 meter en een breedte van bijna 60 meter. Daardoor is het erg gevoelig voor zijwind.

Het kan nog dagen duren voordat de file bij het kanaal opgelost is. De Suezkanaalautoriteit schat dat er zeker drie dagen mee gemoeid zijn om de 437 wachtende schepen door het kanaal te loodsen.Volgens het maritieme databedrijf Lloyd’s List is er door de blokkade een kleine 8,2 miljard euro aan goederen per dag tegengehouden.

'bijzonder trots'

