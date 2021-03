Mexico: bijna 70 procent meer coronadoden dan eerder gemeld

Mexico heeft zijn coronacijfers flink bijgesteld. In plaats van ruim 173.000 doden, zouden tot midden februari bijna 300.000 mensen aan COVID-19 overleden zijn. Mexico is nu het op een na zwaarst getroffen land ter wereld.

Mexico-Stad

Dat blijkt uit een rapport dat de overheid heeft gepubliceerd. Sinds maart vorig jaar tot midden februari dit jaar zijn volgens het document 294.287 Mexicanen als gevolg van het coronavirus overleden. Dat is 69,4 procent meer dan eerder werd gemeld. Op 13 februari, in een overzicht van het ministerie van Volksgezondheid, werd nog gesproken over 173.711 doden.

De overheid stelde het dodental bij na een herziening van overlijdensaktes en gegevens over oversterfte. Analisten hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat een groot deel van de coronadoden in Mexico waarschijnlijk..

