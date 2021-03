Doden na instorten gebouw in Caïro

Caïro

Zeker vijf mensen zijn in de Egyptische hoofdstad Caïro om het leven gekomen toen een gebouw instortte. Ook raakten 24 mensen gewond. Lokale autoriteiten vrezen dat er meer slachtoffers zijn omdat er nog mensen onder het puin liggen. Het gaat om een negen verdiepingen tellend gebouw in de wijk Gesr Al Suez, in het oosten van de stad. Het stortte in de nacht van vrijdag op zaterdag in. Over de oorzaak van de instorting is nog niets bekend. Egypte heeft de laatste jaren vaker te maken gehad met instortingen van gebouwen. <