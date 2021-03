Duitse ic-artsen vragen om korte, harde lockdown

Een harde lockdown van twee weken is de enige manier om te voorkomen dat Duitse ziekenhuizen worden overspoeld nu het land worstelt met een derde golf van coronabesmettingen. Die oproep doet de Duitse vereniging van intensivecareartsen aan de bondsregering van Angela Merkel.

Berlijn

‘Een mix van een harde lockdown, vaccinaties en tests is nodig om te voorkomen dat intensivecareafdelingen worden overspoeld', zegt Christian Karagiannidis, hoofd van de Duitse vereniging voor intensive care en spoedeisende geneeskunde, aan de Rheinischen Post.

Karagiannidis riep de regering op om alle geplande versoepelingen, zoals de opening van niet-essentiële winkels en uitgaansgelegenheden, onmiddellijk te stoppen in het licht van de snel stijgende aantallen gevallen. ‘Ik vraag de politici om het ziekenhuispersoneel niet in de steek te laten’, zei hij ook nog.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde zaterdag het hoogste zevendaagse infectiecijfer per 100.000 inwoners sinds half januari: 124,9. Een dag eerder was dat nog 119,1.

onenigheid

Verwarring over de strategie van de Duitse regering om het coronavirus in te dammen heeft tot onenigheid geleid tussen de leiders van de zestien deelstaten. Sommigen weigeren in te stemmen met een plan om gebieden weer meer te sluiten waar het infectiepercentage relatief laag blijft.

Zo is de deelstaat Saarland van plan na Pasen te stoppen met de lockdown. Bioscopen, sportcentra en restaurants met buitenruimte mogen dan de deuren weer openen, zegt premier Tobias Hans (CDU) van de kleine regio met ongeveer een miljoen inwoners.

Uit een recente opiniepeiling blijkt dat opnieuw meer mensen voorstander zijn van verscherping van de maatregelen dan van versoepeling ervan. Volgens een opiniepeiling van de omroep ZDF wil 36 procent de maatregelen verscherpen, terwijl 31 procent de huidige beperkingen wil handhaven. Slechts een kwart van de ondervraagden zei de maatregelen te willen versoepelen. <

maatregelen tegen derde golf

Frankrijk heeft zaterdag controles op stations, vliegvelden en tolwegen opgevoerd om te voorkomen dat mensen tussen regio’s reizen zonder dat ze daarvoor een dringende reden hebben. Ook kregen meer departementen vanaf afgelopen weekend te maken met strengere maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inwoners mogen niet verder dan tien kilometer van hun huis reizen, veel winkels zijn dicht en middelbare scholen hebben de lessen gehalveerd. Deze maatregelen golden al in zestien andere departementen, waaronder Parijs en omgeving. Volgens premier Jean Castex blijft de derde coronagolf aanzwellen, waardoor Frankrijk in een ‘kritieke’ situatie terechtkomt. Het aantal patiënten op de intensive care steeg vrijdagavond tot 4800 en nadert de piek van de tweede golf (4900). De drempel van 200.000 nieuwe wekelijkse gevallen is overschreden. De Britse regering wil haar inwoners voor de derde keer gaan inenten tegen COVID-19. Dit om de bevolking te beschermen tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Al in september zouden 70-plussers zo'n ‘boostervaccin' kunnen krijgen, zei Nadhim Zahawi, de minister die belast is met vaccinatiezaken, zaterdag in de Daily Telegraph. Ook zorgpersoneel en bepaalde risicopatiënten komen als eersten aan de beurt. Zahawi verwacht dat tegen de herfst acht verschillende coronavaccins beschikbaar zijn.